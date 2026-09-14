Ông Phan Anh Sơn tái cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII quy tụ 500 đại biểu tiêu biểu đại diện cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới dự và phát biểu chỉ đạo.

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Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII. Ảnh: Quang Vinh

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp thực hiện tốt phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", tạo nhiều chuyển biến đột phá, triển khai nhiệm vụ theo hướng thực chất và hiện đại. Đơn vị đã chuyển từ tư duy giao lưu hữu nghị là chủ yếu sang gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chuyển từ "giao lưu thuần túy" sang "kiến tạo nội dung chính trị". Mạng lưới bạn bè quốc tế được củng cố và mở rộng đa phương hóa, đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam.

Song song đó, công tác phi chính phủ nước ngoài và vận động viện trợ được triển khai bài bản, chuyên nghiệp, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, gắn liền với bảo đảm an ninh, chính trị và chủ quyền quốc gia. Công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại và vận động người Việt Nam ở nước ngoài có bước chuyển mạnh về chất; bộ máy tổ chức ở Trung ương và địa phương được củng cố tinh gọn, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh đối ngoại nhân dân là sáng tạo độc đáo, thiên tài của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi nguồn từ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với đoàn kết quốc tế.

Hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước (đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao), bà Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu công tác đối ngoại nhân dân phải nỗ lực lớn hơn, bứt phá mạnh mẽ hơn để thực sự là lực lượng nòng cốt của một trong ba trụ cột nền ngoại giao Việt Nam. Hoạt động đối ngoại nhân dân cần trở thành "lá chắn mềm", "vành đai hòa bình", góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam đề nghị toàn hệ thống chuyển mạnh sang mô hình "đối ngoại nhân dân kiến tạo phát triển", lấy hiệu quả kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ làm thước đo giá trị, làm cầu nối giúp địa phương, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu kết nối với thế giới. Mọi chương trình vận động nguồn lực và viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải bám sát nhu cầu thực tiễn địa phương, hướng vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục chất lượng cao và thích ứng biến đổi khí hậu. Cùng với đó, Liên hiệp cần nâng cao vị thế đa phương, chủ động kết nối giới học giả, doanh nhân, lực lượng trẻ ở nước bạn và tạo đột phá trong công tác thông tin đối ngoại "kể câu chuyện về Việt Nam với thế giới".

Về xây dựng tổ chức, Liên hiệp được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình bộ máy tinh gọn, hiệu quả; sớm hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu chung về đối tác, kiều bào, chuyên gia và vận hành 100% quy trình làm việc trên nền tảng số.

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành khóa VII

Trong khuôn khổ làm việc, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII đã thảo luận, thống nhất bầu các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra.

Ban Chấp hành khóa VII gồm 97 vị, Ban Thường vụ gồm 22 vị. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.