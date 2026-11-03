Ông Phạm Tiến Luật giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố; đồng chí Phạm Tiến Luật, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm, Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp và Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Trung tâm đã công bố Quyết định số 916-QĐ/ĐU ngày 20/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, chuẩn y đồng chí Phạm Tiến Luật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Tiến Luật trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố và tập thể Đảng ủy Trung tâm đã quan tâm, tín nhiệm và giao trọng trách. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; chủ động phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phạm Tiến Luật, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm chúc mừng đồng chí Phạm Tiến Luật trên cương vị công tác mới. Đồng chí nhấn mạnh, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đảng ủy có ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm sự thống nhất trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.

Đồng chí Phan Văn Phúc đề nghị đồng chí Phạm Tiến Luật tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác và tinh thần trách nhiệm; chủ động phối hợp cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Phan Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo.

Việc chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm là dấu mốc quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện đối với các hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.