Ông Phạm Quang Dũng giữ chức Chủ tịch VCCI

Ông Phạm Quang Dũng nhận nhiệm vụ Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh: VCCI.

Ngày 16/11/2026, Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 – 2030 với ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cùng ngày, tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Chấp hành VCCI cũng đã thống nhất bầu Bí thư Đảng ủy VCCI Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết việc Ban Bí thư thống nhất điều động ông Phạm Quang Dũng, cán bộ có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và điều hành kinh tế vĩ mô giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với VCCI.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quang Dũng - Ảnh: VCCI.

Ông Nguyễn Phi Long đề nghị trên cương vị người đứng đầu, Bí thư Đảng ủy VCCI cần cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hoàn thành xây dựng vị trí việc làm; sớm ban hành đầy đủ quy chế làm việc theo mô hình trực thuộc Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương từ năm 2025, bảo đảm thực hiện nghiêm cơ chế nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Phi Long cũng chỉ đạo VCCI cần khẩn trương tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, phải tập trung hoàn thiện văn kiện và tổ chức Đại hội trong thời gian sớm nhất, chú trọng nội dung cốt lõi: sửa Điều lệ theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tinh gọn đầu mối, nhân sự và tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu; đổi mới công tác nhân sự, lựa chọn, mời các doanh nghiệp tiêu biểu vào Ban Chấp hành (khoảng 100 ủy viên) làm bệ đỡ vững chắc cho doanh nghiệp và kinh tế tư nhân, tránh hình thức.

Đồng thời, ông Nguyễn Phi Long yêu cầu tập thể lãnh đạo VCCI, cộng đồng doanh nghiệp cùng các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để ông Phạm Quang Dũng và Đảng ủy VCCI hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ vinh dự được nhận quyết định, ông Phạm Quang Dũng khẳng định Đảng và Nhà nước đang đặt kỳ vọng lớn vào doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế. Kỳ vọng càng lớn thì đòi hỏi càng cao, trước hết là đối với doanh nghiệp và cũng là với tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của VCCI có thể tóm tắt trong sáu chữ: "Tiếng nói - Cầu nối - Điểm tựa". Tiếng nói của doanh nghiệp với Đảng và Nhà nước; cầu nối giữa chính sách và thực tiễn, giữa doanh nghiệp Việt Nam và thị trường thế giới; điểm tựa về thông tin, pháp lý, trọng tài, đào tạo, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Sức mạnh của VCCI nằm ở Ban Chấp hành, ở các hiệp hội doanh nghiệp và ở hội viên cả nước. Bộ máy chuyên trách có trách nhiệm phục vụ hội viên. VCCI làm được việc là nhờ sự lãnh đạo của Đảng; nhờ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm lắng nghe, giao nhiệm vụ; nhờ cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo điều kiện cho các chi nhánh và hiệp hội doanh nghiệp hoạt động.

Tân Chủ tịch VCCI Phạm Quang Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: VCCI.

Để hướng đến Đại hội VIII, ông Phạm Quang Dũng mong muốn Ban Chấp hành tập trung vào ba công việc:

Thứ nhất, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội VIII. Hoàn thiện văn kiện, điều lệ và đề án nhân sự đúng quy định, đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, và tiếp tục lắng nghe ý kiến của các hội viên, doanh nghiệp trong cả nước.

Thứ hai, giữ nhịp hoạt động không để gián đoạn. Góp ý chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo, xúc tiến thương mại, đầu tư khoa học công nghệ, chuẩn bị tốt cho Năm APEC 2027 và tiếp tục sắp xếp tổ chức theo kết luận của Trung ương; Ban Thường trực cơ bản giữ nguyên ổn định về phân công.

Thứ ba, tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội để chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến được với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi quy mô. Định hướng cho nhiệm kỳ tới sẽ do Đại hội VIII của VCCI quyết định.

Ông Phạm Quang Dũng cam kết sẽ làm việc dân chủ, tập thể; tôn trọng Điều lệ và quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; lắng nghe trước khi quyết định; liêm chính, minh bạch; đánh giá công việc bằng kết quả.

“Công việc phía trước cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cần sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ, các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương; cần quý vị Ủy viên Ban Chấp hành, các hiệp hội, doanh nghiệp cùng cán bộ, người lao động VCCI chung tay", tân Chủ tịch VCCI nhấn mạnh; đồng thời mong muốn nhận được sự ủng hộ đó.