Ông Phạm Quang Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI

Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao Quyết định cho ông Phạm Quang Dũng. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long khẳng định, với bề dày hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và điều hành kinh tế vĩ mô, ông Phạm Quang Dũng sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên cương vị mới, có những đóng góp thiết thực, đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giúp VCCI hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Ông Nguyễn Phi Long phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIV nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, ông Phạm Quang Dũng cần phát huy kinh nghiệm thực tiễn để đồng hành, hỗ trợ khối doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII. Ảnh: Quang Vinh.

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII. Ảnh: Quang Vinh.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò của VCCI trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Phi Long đề nghị, trên cương vị người đứng đầu, ông Phạm Quang Dũng cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hoàn thành xây dựng vị trí việc làm; sớm ban hành đầy đủ quy chế làm việc theo mô hình trực thuộc Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương từ năm 2025, bảo đảm thực hiện nghiêm cơ chế nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu.

Ông Nguyễn Phi Long cũng đề nghị, VCCI cần khẩn trương tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, phải tập trung hoàn thiện văn kiện và tổ chức Đại hội trong thời gian sớm nhất, chú trọng nội dung cốt lõi: sửa Điều lệ theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tinh gọn đầu mối, nhân sự và tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu; đổi mới công tác nhân sự, lựa chọn, mời các doanh nghiệp tiêu biểu vào Ban Chấp hành, làm bệ đỡ vững chắc cho doanh nghiệp và kinh tế tư nhân.

Ông Phạm Quang Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng khẳng định, trải qua hơn 63 năm xây dựng và phát triển, VCCI đã đồng hành cùng công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, khẳng định vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người sử dụng lao động, được Đảng và Nhà nước giao nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Ông Phạm Quang Dũng gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Trân trọng những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ, Liên đoàn, Ban Thường trực, Ban Chấp hành khóa VII cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động VCCI đã tạo dựng, ông Phạm Quang Dũng cam kết nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể Đảng ủy VCCI xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Phi Long chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Cùng ngày, tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Chấp hành VCCI đã thống nhất bầu ông Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.