Ông Phạm Quang Dũng được bầu làm Chủ tịch VCCI

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Phi Long trao quyết định cho tân Chủ tịch VCCI.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng trong sáng 16/11, tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Chấp hành VCCI đã thống nhất bầu ông Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, việc điều động ông Phạm Quang Dũng, cán bộ có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và điều hành kinh tế vĩ mô, thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với VCCI.

Ông Nguyễn Phi Long đề nghị tân Bí thư Đảng ủy VCCI cùng tập thể lãnh đạo khẩn trương kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội VCCI lần thứ VIII.

Đặc biệt, VCCI cần tiếp tục phát huy vai trò đại diện cộng đồng doanh nghiệp, phối hợp với các hiệp hội tham mưu, đề xuất chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng bày tỏ vinh dự khi được giao trọng trách lãnh đạo VCCI, đồng thời khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và liêm chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo tân Chủ tịch VCCI, Đảng và Nhà nước đang đặt kỳ vọng lớn vào cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Ông Phạm Quang Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ của VCCI có thể khái quát trong sáu chữ: “Tiếng nói - Cầu nối - Điểm tựa”. Trong đó, VCCI là tiếng nói của doanh nghiệp với Đảng và Nhà nước; cầu nối giữa chính sách và thực tiễn, giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường thế giới; đồng thời là điểm tựa về thông tin, pháp lý, trọng tài và đào tạo, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Đề cập nhiệm vụ trước mắt, tân Chủ tịch VCCI xác định ba trọng tâm gồm: Chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội VIII; duy trì ổn định các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ; đồng thời tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, VCCI sẽ tập trung sắp xếp tổ chức theo kết luận của Trung ương, chuẩn bị các nhiệm vụ liên quan đến Năm APEC 2027 và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách.

Ông Phạm Quang Dũng cam kết làm việc dân chủ, minh bạch, tôn trọng Điều lệ và quy chế hoạt động của VCCI, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp và đánh giá hiệu quả công việc bằng kết quả thực tế.

Ông Phạm Quang Dũng có hơn 32 năm công tác trong ngành ngân hàng, từng làm việc tại ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trước khi được bầu làm Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.