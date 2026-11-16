Ông Phạm Quang Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI

Sáng 16/11/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương quyết định chỉ định ông Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025–2030.

Cùng ngày, tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII, Ban Chấp hành đã thống nhất bầu ông Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021–2026. Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh VCCI đang chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ VIII và tiếp tục sắp xếp, đổi mới hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, đánh giá ông Phạm Quang Dũng là cán bộ có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và điều hành kinh tế vĩ mô. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời được Ban Chấp hành VCCI bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: chinhphu.vn

Ông Nguyễn Phi Long đề nghị tân Chủ tịch VCCI cùng tập thể lãnh đạo Liên đoàn tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế làm việc và chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội VIII. Đồng thời, VCCI cần phát huy vai trò đại diện cộng đồng doanh nghiệp, tích cực tham gia xây dựng chính sách, kịp thời kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, lãnh đạo Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hoạt động của VCCI, lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành, tăng cường khả năng kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng cho rằng Đảng và Nhà nước đang đặt kỳ vọng lớn vào cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế. Điều này cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với VCCI trong vai trò tổ chức đại diện cho tiếng nói và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Tân Chủ tịch VCCI khái quát vai trò của Liên đoàn bằng sáu chữ: “Tiếng nói, Cầu nối, Điểm tựa”. Theo đó, VCCI cần phản ánh tiếng nói của doanh nghiệp tới Đảng và Nhà nước, kết nối chính sách với thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời cung cấp thông tin, dịch vụ pháp lý, đào tạo và các hoạt động hỗ trợ thiết thực, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Ông Phạm Quang Dũng xác định ba nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội VIII của VCCI, duy trì hoạt động liên tục trong quá trình sắp xếp tổ chức và tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong đó, VCCI sẽ chú trọng hoạt động góp ý chính sách, xúc tiến thương mại, hỗ trợ đầu tư khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Tân Chủ tịch cũng bày tỏ mong muốn ngành ngân hàng tiếp tục phối hợp với VCCI nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ông Phạm Quang Dũng có hơn 32 năm công tác trong ngành ngân hàng, trải qua nhiều vị trí quản lý tại ngân hàng thương mại và cơ quan quản lý nhà nước. Kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tín dụng và điều hành kinh tế được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường vai trò kết nối, tham vấn chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp của VCCI trong giai đoạn mới.