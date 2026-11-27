Ngày 27/11, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với ông Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2026.

Ông Phạm Quang Ái, tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, vào ngày 29/10, tại kỳ họp thứ 6 nhằm giải quyết các công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về việc thành lập, tổ chức lại và giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/12/2026.

Cũng tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Ngoài ra, bà Đinh Thị Thu Thủy cũng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chúc mừng 2 tân Giám đốc sở.

Ông Phạm Quang Ái (SN 1967, quê quán ở xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tư pháp Nam Định (cũ); Phó Bí thư, Bí thư Huyện ủy Giao Thủy (cũ); Giám đốc Sở Nội vụ Nam Định (cũ).

Sau khi sáp nhập tỉnh, ông Ái được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 1/7/2025.