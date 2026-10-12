Ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 35,2 tỷ USD, gấp hơn 8,5 lần người giàu thứ hai Việt Nam

Việt Nam có 8 tỷ phú đô-la theo Forbes

Tháng 3 hằng năm, Tạp chí Forbes sẽ công bố danh sách tỷ phú đô-la thế giới, trong đó thống kê tài sản của các tỷ phú dựa trên giá cổ phiếu, tỷ giá và những tài sản khác.

Theo danh sách năm 2026 được công bố ngày 10/3, Việt Nam có tổng cộng 8 tỷ phú USD, tăng thêm 3 người so với năm trước. Tổng tài sản của các tỷ phú Việt Nam đạt khoảng 39,8 tỷ USD, tăng 25,1 tỷ USD so với năm 2025.

Danh sách tỷ phú hồi tháng 3/2026. Ảnh: Forbes

Dẫn đầu danh sách là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, với khối tài sản ước tính 27,7 tỷ USD. Với khối tài sản này, ông Vượng đứng thứ 93 trong danh sách người giàu nhất thế giới của Forbes.

Điều đáng nói, tài sản của ông Vượng biến động rất mạnh trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026. So với hồi đầu năm 2025, tài sản của ông Vượng đã tăng khoảng 21,2 tỷ USD, gấp gần 4 lần so với năm ngoái. Đây cũng là lần thứ 14 ông góp mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú thường niên của Forbes.

Đứng thứ hai trong danh sách tỷ phú Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, với tài sản ước tính 4,2 tỷ USD, xếp thứ 1.011 thế giới. Tài sản của nữ doanh nhân tăng đáng kể so với năm trước, với các khoản đầu tư gắn liền với lĩnh vực hàng không, ngân hàng, bất động sản và một số lĩnh vực khác.

Xếp thứ ba trong danh sách tỷ phú Việt Nam là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, với khối tài sản ước tính 3 tỷ USD, đứng thứ 1.406 thế giới. Bà là vợ ông Phạm Nhật Vượng và là một trong những người đồng hành cùng ông trong quá trình xây dựng, phát triển Vingroup.

Đứng thứ tư là ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, với tài sản ước tính 2,9 tỷ USD, xếp thứ 1.440 thế giới. Vị trí thứ năm thuộc về ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, với khối tài sản khoảng 2,5 tỷ USD, xếp thứ 1.676 thế giới.

Bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, đứng thứ sáu trong danh sách tỷ phú Việt Nam với tài sản ước tính 2,1 tỷ USD, xếp thứ 1.982 thế giới. Bà là em gái bà Phạm Thu Hương và cũng lần đầu góp mặt trong danh sách tỷ phú thường niên của Forbes năm 2026.

Hai vị trí cuối cùng thuộc về ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group. Cả hai cùng có tài sản ước tính 1,2 tỷ USD và đồng hạng 3.017 thế giới.

Tài sản của nhiều tỷ phú biến động mạnh

Sau 7 tháng, thứ tự các tỷ phú USD Việt Nam trong danh sách Forbes không có nhiều thay đổi, song giá trị tài sản của từng người đã có sự biến động đáng kể. Đáng chú ý, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng mạnh, trong khi một số tỷ phú khác ghi nhận mức tăng hoặc giảm so với thời điểm tháng 3.

Cụ thể, tính đến ngày 11/10, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Việt Nam. Tài sản của ông tăng từ 27,7 tỷ USD lên 35,2 tỷ USD, đưa ông lên vị trí thứ 66 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Danh sách tỷ phú đô-la của Forbes cập nhật đến ngày 11/10. Ảnh: Forbes

Đứng thứ hai vẫn là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air. Tuy nhiên, tài sản của bà giảm từ 4,2 tỷ USD xuống còn 4,1 tỷ USD, đồng thời thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới lùi xuống vị trí 1.029.

Như vậy, nếu so sánh 2 vị trí dẫn đầu, ông Phạm Nhật Vượng có tổng tài sản gấp hơn 8,5 lần so với bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, đứng thứ ba trong danh sách tỷ phú Việt Nam với khối tài sản ước tính 4 tỷ USD, xếp thứ 1.067 thế giới.

Xếp thứ tư là bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, với tài sản 2,8 tỷ USD, đứng thứ 1.482 thế giới.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, đứng thứ năm với khối tài sản ước tính 2,3 tỷ USD, xếp thứ 1.819 thế giới. Có cùng mức tài sản 2,3 tỷ USD là ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, đứng thứ 1.830 thế giới.

Hai vị trí cuối cùng thuộc về ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank, với tài sản 1,3 tỷ USD, xếp thứ 2.966 thế giới; và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group, với tài sản 1,1 tỷ USD, đứng thứ 3.234 thế giới.