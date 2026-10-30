Chiều 30/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức công bố các quyết định.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Việt, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 02/11/2026 - 02/11/2031.

UBND tỉnh Quảng Ngãi có Tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Trần Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tây Thượng nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 02/11/2026 - 02/11/2031.

Ông Võ Minh Vương được điều động giữ chức Phó giám đốc Sở Công thương.

Song song đó là điều động và bổ nhiệm ông Võ Minh Vương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 02/11/2026 - 02/11/2031.

Cùng với đó là giao quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Phạm Nhật Vũ kể từ ngày 02/11/2026 cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Ông Phạm Nhật Vũ làm Quyền Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đợt này nhanh chóng bắt nhịp, xác định rõ trách nhiệm, chủ động bắt tay ngay vào công việc với tinh thần quyết liệt, không để xảy ra khoảng trống hoặc chậm trễ trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ.

Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ quan, đơn vị phụ trách, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải chủ động đề xuất phương án giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền, tuyệt đối không chờ đợi hay đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng trên cương vị công tác mới, những cán bộ được nhận nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn; nhanh chóng tiếp cận công việc tại các cơ quan, đơn vị mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành chung của UBND tỉnh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức phát triển quỹ đất, là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đơn vị có chức năng quản lý quỹ đất quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật Đất đai; lập và thực hiện dự án tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; lập dự án tạo quỹ đất để giao đất thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng bảng giá đất; xác định giá đất cụ thể theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cùng với đó là tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật…