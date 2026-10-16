Ông Phạm Đức Thắng làm Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính vừa tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Theo Quyết định số 2959/QĐ-BTC ngày 15/10/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Ông Phạm Đức Thắng sinh ngày 14/9/1976, có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân khoa học và cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Ông có nhiều năm công tác trong ngành thuế và lĩnh vực tổ chức cán bộ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BTC về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Lương Thuyết, Vụ trưởng Vụ Chính sách kiểm toán nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính và các lãnh đạo bộ trao quyết định, tặng hoa Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Lương Thuyết (áo đen).

Tại hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã trao quyết định cho các cán bộ được điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm. Bộ trưởng chúc mừng Kho bạc Nhà nước và Vụ Tổ chức cán bộ đã kiện toàn công tác cán bộ lãnh đạo, đồng thời chúc mừng các cá nhân được tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính ghi nhận, tín nhiệm giao trọng trách mới.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm cao, ông Phạm Đức Thắng và ông Nguyễn Lương Thuyết sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng và tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Lương Thuyết bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng giao trọng trách mới. Các ông cam kết tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ tại đơn vị mới xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất, thực hiện hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Đức Thắng có thời gian công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính từ tháng 12/2018 đến nay, trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Trong khi đó, ông Nguyễn Lương Thuyết là Vụ trưởng Vụ Chính sách kiểm toán nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, trước khi được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính. Ông Thuyết được đào tạo bài bản và từng có kinh nghiệm làm công tác tổ chức cán bộ.