Ông Phạm Đức Thắng giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trao quyết định, chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh Cổng TTĐT Bộ Tài chính

Cụ thể, theo Quyết định số 2959/QĐ-BTC ngày 15/10/2026, ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Theo Quyết định số 2968/QĐ-BTC ngày 15/10/2026, ông Nguyễn Lương Thuyết, Vụ trưởng Vụ Chính sách kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán Nhà nước, được tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chúc mừng Kho bạc Nhà nước và Vụ Tổ chức cán bộ đã kiện toàn được nhân sự lãnh đạo và bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị công tác mới, với bề dày kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Phạm Đức Thắng và đồng chí Nguyễn Lương Thuyết sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng và tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Lương Thuyết bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ tại đơn vị mới xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất, thực hiện hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.