Tại Kỳ họp ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giới thiệu ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ứng cử để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền tặng hoa chúc mừng ông Phạm Bảo Sơn. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu theo quy định. Kết quả, với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Phạm Bảo Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Phạm Bảo Sơn sinh ngày 12/11/1977; quê quán: tỉnh Hải Dương (cũ), nay là thành phố Hải Phòng; tốt nghiệp cử nhân Công nghệ thông tin năm 2001, Tiến sĩ Công nghệ thông tin năm 2006 tại Trường Đại học Tổng hợp New South Wales, Australia; được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2012.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, ông Sơn từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Trường Đại học Công nghệ và giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến: Việc phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; bố trí nguồn lực thực hiện các dự án giao thông trọng điểm và nhiệm vụ phòng, chống ma túy; thu hồi đất và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng giao thông quan trọng, thông qua Đề án công nhận 25 xã là đô thị loại III;

Xem xét, hoàn thiện một số chính sách trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; xem xét chế độ bồi dưỡng đối với người tiếp công dân, xử lý đơn, chính sách hỗ trợ cán bộ, người lao động làm việc tại trung tâm hành chính - chính trị tỉnh sau sắp xếp và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố khi tổ chức lại, điều chỉnh chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quy định về kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, điều kiện diện tích nhà ở để đăng ký thường trú, bãi bỏ các nghị quyết, văn bản không còn phù hợp và phương án giải thể Quỹ Phát triển đất Thái Bình (cũ).

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai các nghị quyết vừa được thông qua. UBND tỉnh cần sớm ban hành quyết định, kế hoạch thực hiện, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, nguồn lực và kết quả cần đạt được đối với từng nhiệm vụ. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm đồng bộ, không để nghị quyết chậm được cụ thể hóa.

Đối với những nội dung bãi bỏ, sửa đổi hoặc thay thế quy định hiện hành, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời hướng dẫn việc chuyển tiếp, bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị không bị gián đoạn, không phát sinh khoảng trống trong quản lý Nhà nước.

Cùng với đó, UBND tỉnh cần tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ, dự án có tính động lực; siết chặt kỷ luật tài chính và đầu tư công. Các bên liên quan đặc biệt quan tâm bố trí vốn và tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng, nhất là đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Quá trình thực hiện phải đồng bộ giữa thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn; kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền, không để nguồn lực được phân bổ nhưng chậm đưa vào sử dụng.

Ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Báo Hưng Yên.

UBND tỉnh tiếp tục rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2026, ưu tiên vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành, giải ngân tốt và phát huy hiệu quả; kiên quyết điều chỉnh vốn đối với nhiệm vụ, dự án chậm tiến độ, không bảo đảm điều kiện triển khai. Quản lý chặt chẽ ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; tuyệt đối không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản...

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; định kỳ rà soát tiến độ, chủ động xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Kết quả thực hiện nghị quyết phải được đo bằng tiến độ công việc, chất lượng phục vụ và hiệu quả sử dụng nguồn lực, không chỉ dừng ở việc ban hành văn bản hướng dẫn.

Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai các nghị quyết, tập trung vào tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách hỗ trợ và xử lý các vấn đề chuyển tiếp sau sắp xếp bộ máy.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 chỉ khoảng 3 tháng, ông Trần Quốc Văn đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành và từng đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, rõ trách nhiệm; tập trung tháo gỡ những khâu chậm, việc khó và các vấn đề còn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.