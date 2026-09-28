Ông Phạm Bảo Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Đại biểu bỏ phiếu tại Kỳ họp. Ảnh: An Nhiên

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền đã trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giới thiệu ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ứng cử để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Bảo Sơn. Ảnh: An Nhiên

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Bảo Sơn. Ảnh: An Nhiên

Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Bảo Sơn. Ảnh: An Nhiên

100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt nhất trí thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử tại kỳ họp.

+ Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 380-QĐNS/TW, ngày 18/9/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Phạm Bảo Sơn sinh năm 1977, quê thành phố Hải Phòng. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp New South Wales, Australia ngành Công nghệ thông tin; Học hàm: Phó Giáo sư; Học vị: Tiến sĩ Công nghệ thông tin.