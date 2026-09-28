Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại Kỳ họp ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giới thiệu ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ứng cử để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

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Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền tặng hoa chúc mừng ông Phạm Bảo Sơn. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu theo quy định. Kết quả, với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Phạm Bảo Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Phạm Bảo Sơn sinh ngày 12/11/1977 tại xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp New South Wales (Australia) ngành Công nghệ thông tin; là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin. Ông từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trước khi được Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng ông Phạm Bảo Sơn. Ảnh: Thế Duyệt /TTXVN.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Hưng Yên thông qua một số nội dung: phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; bố trí nguồn lực thực hiện các dự án giao thông trọng điểm và nhiệm vụ phòng, chống ma túy; thu hồi đất và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng giao thông quan trọng, thông qua Đề án công nhận 25 xã là đô thị loại III; xem xét, hoàn thiện một số chính sách trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; xem xét chế độ bồi dưỡng đối với người tiếp công dân, xử lý đơn, chính sách hỗ trợ cán bộ, người lao động làm việc tại trung tâm hành chính - chính trị tỉnh sau sắp xếp và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố khi tổ chức lại, điều chỉnh chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quy định về kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, điều kiện diện tích nhà ở để đăng ký thường trú; đặt tên một số tuyến đường tại phường Phố Hiến…

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nêu rõ, kỳ họp đã diễn ra khoa học, đảm bảo thời gian, nội dung quy định đã đề ra. Ông đề nghị, các cấp, các ngành khẩn trương đưa Nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống. UBND tỉnh sớm ban hành quyết định, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, trong đó phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, nguồn lực và kết quả thực hiện; không để nghị quyết chậm được cụ thể hóa hoặc tổ chức thực hiện thiếu đồng bộ.

Cùng với đó, UBND tỉnh cần tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ, dự án có tính động lực; siết chặt kỷ luật tài chính và đầu tư công. Các bên liên quan đặc biệt quan tâm bố trí vốn và tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng, nhất là đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng. Quá trình thực hiện phải đồng bộ giữa thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn; kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền, không để nguồn lực được phân bổ nhưng chậm đưa vào sử dụng.

UBND tỉnh tiếp tục rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2026, ưu tiên vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành, giải ngân tốt và phát huy hiệu quả; kiên quyết điều chỉnh vốn đối với nhiệm vụ, dự án chậm tiến độ, không bảo đảm điều kiện triển khai. Quản lý chặt chẽ ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; tuyệt đối không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản... Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; định kỳ rà soát tiến độ, chủ động xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Kết quả thực hiện nghị quyết phải được đo bằng tiến độ công việc, chất lượng phục vụ và hiệu quả sử dụng nguồn lực, không chỉ dừng ở việc ban hành văn bản hướng dẫn.