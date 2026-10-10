Ông Ong Hàng Văn giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Sa Đéc

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và địa phương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Sa Đéc nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo các sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo địa phương cùng đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn.

Phường Sa Đéc hiện có hơn 407 doanh nghiệp và hơn 6.838 hộ kinh doanh đang hoạt động trong các lĩnh vực thủy sản, thương mại, dịch vụ, nhà hàng, bất động sản và sản xuất.

Việc thành lập Hội Doanh nghiệp phường nhằm tạo đầu mối kết nối, tăng cường hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Điều lệ, Quy chế hoạt động và bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Sa Đéc nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 9 thành viên. Ông Ong Hàng Văn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội; ông Phạm Kim Thành giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội và ông Võ Huy Linh giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Ong Hàng Văn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Sa Đéc, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho biết, đến thời điểm Đại hội, Hội đã nhận được sự đồng thuận tham gia của 9 doanh nghiệp. Đây là bước khởi đầu để xây dựng tổ chức hội hoạt động hiệu quả, thiết thực, đáp ứng nhu cầu kết nối và hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp phường Sa Đéc lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo ông Ong Hàng Văn, thời gian tới, Hội sẽ chú trọng kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, pháp lý và công nghệ; đồng thời phát huy tinh thần hợp tác, chia sẻ nguồn lực, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và thu hút thêm hội viên. Qua đó, xây dựng Hội trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Thiện ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Sa Đéc. Đồng chí kỳ vọng Hội tiếp tục mở rộng hội viên, tăng cường liên kết, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời phản ánh với chính quyền, qua đó cùng tháo gỡ các điểm nghẽn về chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị phường xem Hội là đối tác đồng hành trong phát triển kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thông qua đối thoại định kỳ, chính quyền cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phường và tỉnh.