Ông Hoàn được ghi nhận với giải pháp “Kỹ thuật xây dựng nhà băng trứng tằm, ươm giống tằm con và thiết kế sáng tạo nhà dụng cụ nuôi tằm lấy kén”.

Năm nay, chương trình tôn vinh 42 cá nhân có những đóng góp trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân. Ông Nông Văn Hoàn, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp 118, xã Bảo Lạc là đại diện duy nhất của Cao Bằng được tôn vinh.

Ông Hoàn được ghi nhận với giải pháp “Kỹ thuật xây dựng nhà băng trứng tằm, ươm giống tằm con và thiết kế sáng tạo nhà dụng cụ nuôi tằm lấy kén”. Giải pháp được nghiên cứu, ứng dụng từ thực tiễn sản xuất, tập trung cải tiến các khâu từ bảo quản trứng tằm, ươm giống tằm con đến thiết kế dụng cụ phục vụ nuôi tằm lấy kén.

Theo đánh giá của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, giải pháp mang lại hiệu quả tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả nghề trồng dâu, nuôi tằm.

Việc ông Nông Văn Hoàn được tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2026 là sự ghi nhận đối với tinh thần sáng tạo, chủ động nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật của người nông dân từ chính thực tiễn sản xuất; đồng thời góp phần lan tỏa phong trào sáng tạo, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.