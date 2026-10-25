Ông Nguyễn Xuân Vũ dự kiến xin thôi chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn để tập trung tranh cử tại VFF

Ông Nguyễn Xuân Vũ tập trung tranh cử tại VFF

Ông Nguyễn Xuân Vũ đang có ý định xin thôi giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam để tập trung chuẩn bị tham gia ứng cử tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa X. Nguyện vọng cá nhân và phương án kiện toàn nhân sự dự kiến được báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, xem xét giải quyết theo Điều lệ Liên đoàn và quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Xuân Vũ hiện đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phụ trách truyền thông và đối ngoại, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. Ông có tên trong danh sách nhân sự được đề cử tham gia bộ máy lãnh đạo VFF khóa X.

Trước yêu cầu công việc trong giai đoạn tới, ông Vũ dự kiến đề đạt nguyện vọng thôi giữ cương vị đứng đầu Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, dành thêm thời gian và nguồn lực cho bóng đá. Đây là ý định sắp xếp công việc của cá nhân; việc thôi chức chỉ được xác lập sau khi hoàn tất thủ tục và được xem xét, quyết định đúng thẩm quyền.

Phương án được đặt ra là báo cáo, xin ý kiến Cục Thể dục thể thao Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời đối chiếu Điều lệ hiện hành để xem xét tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam giải quyết nguyện vọng cá nhân và kiện toàn nhân sự.

Việc thay đổi chức danh Chủ tịch giữa nhiệm kỳ không mặc nhiên đòi hỏi phải tổ chức đại hội bất thường. Hình thức, thẩm quyền và trình tự thực hiện cần căn cứ Điều lệ đang áp dụng cùng các quy định pháp luật về hội.

Trong quá trình này, phương án nhân sự cần đi cùng việc bầu người thay thế hoặc phân công người điều hành, bảo đảm các hoạt động chuyên môn và công tác tổ chức của Liên đoàn được duy trì liên tục. Việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài chính và các trách nhiệm liên quan sẽ được thực hiện theo quy định.

Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam từng kiện toàn chức danh Chủ tịch tại Hội nghị Ban Chấp hành vào năm 2022, khi ông Nguyễn Xuân Vũ được bầu thay ông Trần Gia Thái xin từ nhiệm. Tiền lệ này cho thấy công tác nhân sự có thể được giải quyết giữa hai kỳ đại hội, trên cơ sở tuân thủ Điều lệ và quy định áp dụng tại từng thời điểm.