Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc là 2 tay vợt hàng đầu của bóng bàn Việt Nam hiện nay

"Lãnh đạo liên đoàn đánh giá cao sự nỗ lực và thành tích của toàn đội ở giải đấu vừa qua. Cá nhân tôi cũng hy vọng đội sẽ phát huy được tinh thần trên để tiếp tục gặt hái những kết quả cao hơn. Mặc dù vậy chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng tại giải Vô địch Đông Nam Á, một số đối thủ lớn trong khu vực chưa mang lực lượng mạnh nhất tham dự. Đội vì vậy cần chủ động có kế hoạch tập huấn, thi đấu để có thể hướng đến những mục tiêu lớn hơn, trước mắt là SEA Games 2027"-ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết.

Ngày 18/11, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đã tổ chức trao thưởng cho HLV và các VĐV đạt thành tích tại giải Vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026, vừa diễn ra tại Malaysia. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự giải với 10 VĐV, giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Các thành viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam nhận thưởng ngày 18/11 (ảnh LĐBBVN)

Trong đó 2 huy chương vàng giành được là ở các nội dung đơn nam (Nguyễn Anh Tú) và đồng đội nam (Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức và Bùi Thế Nghĩa).

Trước ngày lên đường, Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ treo thưởng 50 triệu đồng, 30 triệu đồng và 20 triệu đồng, lần lượt cho VĐV đoạt huy chương vàng, bạc và đồng. Phó chủ tịch phụ trách tài chính Tống Đức Thuận treo thưởng 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho các huy chương tương ứng.

Tổng giá trị tiền thưởng lãnh đạo Liên đoàn bóng bàn Việt Nam trao cho HLV và các VĐV là 400 triệu đồng.

Thay mặt Đội tuyển, Huấn luyện viên trưởng Vũ Văn Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên và hỗ trợ của lãnh đạo Liên đoàn, các đối tác, nhà tài trợ. Ông khẳng định toàn đội sẽ không ngủ quên trên chiến thắng, tiếp tục nỗ lực, hướng tới những mục tiêu cao hơn, dài hạn hơn, đặc biệt là SEA Games 34 tại Malaysia, xa hơn là Vòng loại Olympic Los Angeles 2028.