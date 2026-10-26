Ông Nguyễn Xuân Ái Quốc làm Phó Tổng Giám đốc Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ái Quốc giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Xuân Ái Quốc tốt nghiệp Cử nhân Thương mại loại Xuất sắc tại Đại học RMIT Việt Nam và có bằng Thạc sĩ Kế toán tại Đại học Tasmania (Australia). Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức như ANZ, HSBC, VIB, Commonwealth Bank of Australia (CBA) và Westpac.

Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ái Quốc làm Phó Tổng Giám đốc (Ảnh: Sacombank).

Theo Sacombank, ông Quốc có kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh, quản lý quan hệ khách hàng, xây dựng chiến lược, phát triển sản phẩm, quản trị tín dụng và kiểm soát rủi ro. Những năm gần đây, ông phụ trách quan hệ với các khách hàng tổ chức lớn và tham gia các thương vụ tài trợ quy mô lớn, có cấu trúc phức tạp.

Sau quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Xuân Ái Quốc trở thành Phó Tổng Giám đốc thứ 9 của Sacombank. Ban điều hành ngân hàng hiện do ông Loic Faussier giữ chức Tổng Giám đốc.

Việc bổ nhiệm ông Quốc diễn ra trong bối cảnh Sacombank liên tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo từ đầu năm 2026. Ngày 3/3, ông Nguyễn Đức Thụy chính thức đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc sau hơn hai tháng giữ quyền điều hành. Sau đó, ông được HĐQT giao chức Phó Chủ tịch thường trực, nhường vị trí Tổng Giám đốc cho ông Loic Faussier.

Trước đó, vào ngày 11/5, Sacombank bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc là ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải, đều từng giữ vị trí tương ứng tại LPBank. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Thanh Hiệp, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro, được bổ sung vào ban điều hành.

Ở chiều ngược lại, ông Vũ Minh Quân từ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 22/5/2026. Bà Nguyễn Thanh Nhung chấm dứt hợp đồng lao động, trong khi đó ông Hồ Doãn Cường và ông Nguyễn Minh Tâm rời ngân hàng từ ngày 31/7/2026.

Ở cấp HĐQT, ông Nguyễn Xuân Vũ được bầu làm Phó Chủ tịch từ ngày 18/9/2026. HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2022–2026 hiện có 7 thành viên, gồm Chủ tịch Dương Công Minh, Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Đức Thụy, hai Phó Chủ tịch Phạm Văn Phong và Nguyễn Xuân Vũ cùng ba thành viên khác.