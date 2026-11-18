Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn vừa ký quyết định bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Huế.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy là nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực sản phụ khoa, đồng thời có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Ông sinh ngày 22/11/1969 tại thành phố Huế, là Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa, bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa; có trình độ lý luận chính trị cao cấp và sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Hiện nay, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy đảm nhiệm nhiều trọng trách như Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, phụ trách hoạt động khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trải qua 30 năm công tác, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản trị đại học, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Đại học Huế cũng như ngành y tế và giáo dục.

Với những thành tích nổi bật, ông đã được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2021, danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2017, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2025 và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2023.

Đáng chú ý, năm 2024, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được Tổng thống Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Công trạng Quốc gia ở cấp bậc Hiệp sĩ, ghi nhận những đóng góp trong thúc đẩy hợp tác y tế và giáo dục giữa Việt Nam và Pháp.