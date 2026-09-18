Ông Nguyễn Văn Phương làm Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo TTXVN, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Phương. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Văn Phương sinh năm 1970; quê quán tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là phường Phong Thái, TP Huế.

Ông có trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Cử nhân Toán, Thạc sĩ Kinh tế học.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Phương từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ tháng 4/2016, ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 6/2021, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 3/10/2025, ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 17/10, ông nhận quyết định điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Tuyên giáo có 2 phó ban mới

Cũng theo TTXVN, Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Bùi Hoài Sơn sinh năm 1975; quê quán xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ; trình độ chuyên môn là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa; Thạc sĩ Quản lý di sản và nghệ thuật, Thạc sĩ tiếng Anh; Đại học chuyên ngành Xã hội học.

Ông Sơn là Đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Ông từng có nhiều năm công tác tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Từ tháng 7/2021, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Đến tháng 2/2025, ông là Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Ông Bùi Hoài Sơn

Ban Bí thư cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1980; quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Hán Nôm, Thạc sĩ Hán Nôm, Cử nhân khoa học.