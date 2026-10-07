Ông Nguyễn Văn Khoa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch ASOCIO nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp

Ông Nguyễn Văn Khoa (ở giữa) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch ASOCIO nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. (Ảnh: VINASA)

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụcông nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) cho biết, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, đã tiếp tục trúng cử và sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch (Vice Chairman) Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á-châu Đại Dương (ASOCIO) nhiệm kỳ 2027-2028 trong phiên họp Đại hội đồng ASOCIO chiều 5/10 vừa qua tại Indonesia.

Nhận được sự ủng hộ từ các nền kinh tế lớn đặc biệt là Nhật Bản, Ông Khoa có lần thứ 3 liên tiếp đại diện của Việt Nam vinh dự được tín nhiệm giao phó trọng trách này. Nhiệm kỳ Phó Chủ tịch lần thứ 3 của ông sẽ kéo dài 2 năm, chính thức bắt đầu từ ngày 01/01/2027 đến hết ngày 31/12/2028.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Khoa đã được bầu làm Phó Chủ tịch ASOCIO trong hai nhiệm kỳ liên tiếp là 2023-2024 và 2025-2026. Việc đại diện VINASA tiếp tục được tín nhiệm ở cấp lãnh đạo cao nhất tại ASOCIO trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp khẳng định uy tín, vai trò và tiếng nói ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ công nghệ khu vực.

Lãnh đạo ASOCIO nhiệm kỳ 2027-2028 ra mắt. (Ảnh: VINASA)

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào chu kỳ thay đổi công nghệ chưa từng có với sự định hình của các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và vi mạch bán dẫn, ông Nguyễn Văn Khoa xác định trọng tâm hoạt động trong nhiệm kỳ mới là thúc đẩy sự gắn kết và phản ứng linh hoạt của toàn khối ASOCIO.

Phát biểu về trọng tâm hành động trong nhiệm kỳ 2027-2028, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, Phó Chủ tịch ASOCIO nhấn mạnh: "Kỷ nguyên AI và các công nghệ chiến lược đang viết lại luật chơi trên toàn cầu với tốc độ chưa từng có. Đây không phải là lúc các nền kinh tế đi một mình. ASOCIO cần trở thành một nền tảng liên kết chặt chẽ, nơi các thành viên không chỉ chia sẻ công nghệ, nguồn lực mà còn cùng nhau kiến tạo các tiêu chuẩn và định hình tương lai số".

"Với vai trò Phó Chủ tịch, tôi và VINASA cam kết sẽ nỗ lực kết nối sức mạnh cộng hưởng của toàn khu vực thông qua các hiệp hội công nghệ thành viên, để châu Á-châu Đại Dương tiếp tục là trọng tâm của sự phát triển kinh tế toàn cầu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo", ông Khoa nói.

Cũng nhân dịp này, ASOCIO sẽ chức Hội nghị Thượng đỉnh và Giải thưởng Kỹ thuật số & AI ASOCIO 2026 (ASOCIO Digital & AI Summit & Award 2026) từ ngày 5 đến 7/10 tại Jakarta, Indonesia.

Với chủ đề "Tăng tốc Chuyển đổi số" và "AI vượt ra ngoài sự cường điệu", sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo kỹ thuật số từ 24 nền kinh tế nhằm thúc đẩy đổi mới, hợp tác và AI đáng tin cậy - định vị châu Á-châu Đại Dương là nơi đồng sáng tạo các tiêu chuẩn và quản trị AI toàn cầu. Hội nghị có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao của chính phủ Indonesia và các chuyên gia công nghệ hàng đầu từ các tổ chức uy tín.

ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization) được thành lập từ năm 1984, là tổ chức quốc tế uy tín và lâu đời về công nghệ thông tin tại khu vực châu Á-châu Đại Dương, đại diện cho hơn 10.000 doanh nghiệp đa quốc gia. Tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ICT, tạo ra môi trường hợp tác kinh doanh và trao đổi công nghệ giữa các nền kinh tế thành viên.