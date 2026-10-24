Ông Nguyễn Văn Hai - đồng thuận di dời 11 ngôi mộ gia tộc ra khỏi dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Tú
Đơn vị: Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tuyên Quang
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Ông Nguyễn Văn Hai - đồng thuận di dời 11 ngôi mộ gia tộc ra khỏi dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ong-nguyen-van-hai-dong-thuan-di-doi-11-ngoi-mo-gia-toc-ra-khoi-du-an-ha-tang-ky-thuat-khu-nha-o-xa-hoi-471119.html