Ông Nguyễn Văn Hai - đồng thuận di dời 11 ngôi mộ gia tộc ra khỏi dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội

Trước xu thế đô thị hóa, đặc biệt là tại các khu đô thị mới, mật độ dân cư ngày càng đông đúc, không gian sống dường như bị “nén” lại. Tại nhiều nơi, không chỉ người dân mà ngay cả các kiến trúc sư cũng hướng tới kiến trúc không gian đô thị theo chiều thẳng đứng…