Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

Sáng 12/11, tại Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Được để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Được được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Việc miễn nhiệm nhằm thực hiện công tác cán bộ, để ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Sau khi nghe tờ trình, HĐND TPHCM tiến hành biểu quyết và thông qua nội dung miễn nhiệm theo quy định.

Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM (giữa) chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: HĐND TPHCM

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành uỷ TPHCM, ghi nhận, trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Văn Được đã cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố giải quyết khối lượng công việc rất lớn, trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và không gian phát triển.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và đóng góp của cá nhân ông Nguyễn Văn Được đối với thành phố. Đồng thời, mong muốn ông tiếp tục phát huy kinh nghiệm trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Ông có trình độ Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất và Cao cấp Lý luận chính trị.

Thanh Tâm