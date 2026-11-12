Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM

Thông tin trên được Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang công bố tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 12/11.

Tại kỳ họp, HĐND TP xem xét, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được để ông nhận nhiệm vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy.

Sau đó, các đại biểu HĐND TP bỏ phiếu bầu ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM. Ảnh: Phước Sáng

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chúc mừng ông Nguyễn Văn Được được phân công giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và đóng góp của ông trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND TPHCM.

Các lãnh đạo Thành ủy TPHCM chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Việt Dũng

Ông Trần Lưu Quang mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể Thường trực và Ban thường vụ Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được sinh ngày 3/4/1968, quê tỉnh Tây Ninh, trình độ thạc sĩ Địa chất học. Ông trưởng thành từ công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường tại tỉnh Long An, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ). Tháng 10/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 1/2021, ông được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Tháng 2/2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Sau đó, HĐND TPHCM bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND TP. Ngày 1/7/2025, ông tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM sau khi thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Ngày 22/1/2026, ông được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa 14. Ngày 12/11/2026, ông thôi giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM, nhận nhiệm vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM.