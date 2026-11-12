Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và những đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Văn Được trong thời gian lãnh đạo, điều hành UBND Thành phố. Trong giai đoạn có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và không gian phát triển, ông Nguyễn Văn Được đã cùng tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tập trung giải quyết khối lượng công việc lớn, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới

Bí thư Thành ủy mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Trước đó, tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Văn Được để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết theo quy định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND Thành phố đã bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê quán xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn Cử nhân Địa chất, Thạc sĩ Địa chất học, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại tỉnh Long An như: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.

Tháng 2/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Ngày 20/2/2025, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố. Tại kỳ họp thứ nhất HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031, ông tiếp tục được bầu giữ chức vụ này.