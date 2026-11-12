Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: Việt Dũng

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa XI, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Việc miễn nhiệm nhằm thực hiện công tác cán bộ, để ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Thường trực Thành ủy TP.HCM hiện có 8 thành viên, gồm Bí thư Trần Lưu Quang và 7 Phó Bí thư: ông Nguyễn Văn Được, ông Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND Thành phố), ông Lê Quốc Phong (Chủ tịch UBND Thành phố), ông Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Thành phố), ông Đặng Minh Thông, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân và bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Phát biểu tại kỳ họp, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Được. Đồng thời, ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết và đóng góp của ông Nguyễn Văn Được trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND TP.HCM đã cùng tập thể lãnh đạo UBND Thành phố giải quyết khối lượng công việc rất lớn, trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và không gian phát triển.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang mong muốn ông Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, quê xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh; trình độ thạc sĩ địa chất học, cử nhân địa chất, cao cấp lý luận chính trị. Ông Được có thời gian dài công tác tại tỉnh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh. Ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa XIII và XIV. Tháng 2-2025, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Được làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Sau đó, HĐND TP.HCM bầu ông Được giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM vào ngày 20-2-2025.