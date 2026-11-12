Ông Nguyễn Văn Được làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Thông tin được ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đề cập tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra sáng 12/11.

Trước đó, tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Được để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Được được phân công giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Đồng thời, các đại biểu HĐND thành phố cũng tiến hành bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Phong nhận được 112/112 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Nguyễn Văn Được trên cương vị Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang đồng thời ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và các đóng góp của ông Nguyễn Văn Được trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Được

Ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, quê xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ Thạc sĩ địa chất học, Cử nhân địa chất và Cao cấp lý luận chính trị.

Ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong bộ máy chính quyền và tổ chức Đảng địa phương như: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.

Ông Nguyễn Văn Được là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và XIV.

Tháng 2/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Văn Được giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM. Ngày 20/2/2025, HĐND TP.HCM bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM.

Sau gần 21 tháng đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính quyền thành phố, ông Nguyễn Văn Được thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM để đảm nhận nhiệm vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.