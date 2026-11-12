Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Được.

Cũng tại đây, các đại biểu HĐND TP.HCM bỏ phiếu bầu ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Quốc Phong nhận được 112/112 phiếu bầu, tỷ lệ 100%.

Thông tin ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM được Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ tại kỳ họp.

Tại đây, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chúc mừng ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và đóng góp của ông trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND TP.HCM.

Bí thư Thành ủy mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Được.

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê quán tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh). Ông có trình độ Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Được là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIV.

Ông Nguyễn Văn Được có quá trình công tác gắn với địa bàn tỉnh Long An cũ. Từ tháng 3/1993 đến tháng 7/2006, ông công tác tại Ban Quản lý ruộng đất tỉnh Long An.

Từ tháng 7/2006 đến tháng 2/2007, ông là Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An. Từ tháng 2/2007 đến tháng 7/2009, ông làm Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Từ tháng 7/2009 đến tháng 5/2010, ông Được làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An. Từ tháng 5/2010 đến tháng 3/2013, ông làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Từ tháng 4/2013 đến tháng 12/2015, ông làm Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An. Từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2019, ông Nguyễn Văn Được là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2020, ông làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, ngày 14/10/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 11/11/2020, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An từ thời điểm đó tới tháng 2/2025.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Được.

Ông Nguyễn Văn Được nhận quyết định của Bộ Chính trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 19/2/2025. Đến ngày 20/2/2025, ông được các đại biểu HĐND TPHCM bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM diễn ra ngày 30/6/2025, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục được chỉ định làm Chủ tịch UBND TPHCM và đảm nhiệm chức vụ đó đến nay.