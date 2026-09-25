Ông Nguyễn Văn Đông nhận quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐTV Vinachem

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tài chính và Vinachem giao nhiệm vụ cho tân Thành viên HĐTV, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách làm, phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện các mục tiêu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn tới.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính; đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước. Về phía địa phương có ông Vũ Hùng Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cam Đường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có ông Phùng Quang Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng các Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, lãnh đạo các ban, cơ quan tham mưu và đơn vị trực thuộc. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Tại buổi lễ, Bộ Tài chính công bố Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 22/8/2026 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, thời hạn 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch HĐTV Vinachem Phùng Quang Hiệp tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông, tân Thành viên HĐTV Tập đoàn

Ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Vinachem, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông được bổ nhiệm Thành viên HĐTV Tập đoàn

Ông Vũ Hùng Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cam Đường tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông

Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông trên cương vị mới

Đổi mới tư duy, cách làm để đáp ứng yêu cầu phát triển

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chúc mừng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được bổ sung cán bộ chủ chốt tham gia Hội đồng thành viên, đồng thời chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông nhận nhiệm vụ mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi giao nhiệm vụ, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để đáp ứng các mục tiêu phát triển của Vinachem

Đặt nhiệm vụ của tân Thành viên HĐTV trong yêu cầu phát triển chung của Vinachem, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh Tập đoàn cần phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh và năng lực đối với các sản phẩm; đồng thời thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm để đáp ứng những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn tới. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và chất lượng là những nội dung cần được chú trọng trong quá trình phát triển.

Đối với ông Nguyễn Văn Đông, trên cơ sở năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm công tác, Thứ trưởng đề nghị tân Thành viên HĐTV cùng tập thể lãnh đạo giữ vững đoàn kết, tham gia lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn; chủ động tìm kiếm những cách làm phù hợp hơn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Phát huy sức mạnh của bộ máy lãnh đạo được kiện toàn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Quang Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinachem nhấn mạnh, ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Đông, vừa đặt ra yêu cầu đối với Tập đoàn trong năm 2026 và giai đoạn tới. Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng hai con số, ngành hóa chất phải có những đóng góp tương xứng. Vinachem cần tiếp tục thay đổi cách tiếp cận, cách tổ chức sản xuất, phát triển các cụm sản phẩm, cụm ngành có tính liên kết cao.

Chủ tịch HĐTV Vinachem Phùng Quang Hiệp tin tưởng ông Nguyễn Văn Đông tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo giữ vững tinh thần đoàn kết và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Hiện HĐTV Tập đoàn có đủ 7 thành viên, Ban Tổng Giám đốc có đủ 6 thành viên, bộ máy kiểm soát cũng được kiện toàn. Chủ tịch HĐTV Vinachem đặt yêu cầu giữ vững sự đoàn kết, đồng lòng trong tập thể lãnh đạo, cùng hướng tới mục tiêu phát triển của Tập đoàn trong những năm tới.

Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Đông, ông Phùng Quang Hiệp đề nghị tân Thành viên HĐTV tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy qua hơn 20 năm gắn bó với ngành hóa chất, cùng tập thể lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn.

Tập trung ba nhiệm vụ trọng tâm trên cương vị mới

Trên cương vị Thành viên HĐTV Tập đoàn, ông Nguyễn Văn Đông bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm được giao. Ông khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và những nhiệm vụ được Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinachem giao, coi đây là những định hướng quan trọng để xác định rõ trọng tâm công tác trong thời gian tới.

Tân Thành viên HĐTV Vinachem Nguyễn Văn Đông khẳng định sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, tập trung vào các lĩnh vực được phân công

Với hơn 20 năm công tác trong ngành hóa chất, trải qua nhiều vị trí tại đơn vị sản xuất, Cơ quan Tập đoàn và doanh nghiệp thành viên, ông Nguyễn Văn Đông xác định những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác là nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, trên cương vị Thành viên HĐTV Tập đoàn, phạm vi trách nhiệm rộng hơn, yêu cầu cao hơn. Mỗi ý kiến tham gia, mỗi quyết định đều phải xuất phát từ lợi ích chung, bảo đảm đúng quy định, sát thực tiễn và hướng tới hiệu quả lâu dài của Tập đoàn.

Trên tinh thần đó, trọng tâm công tác của ông Nguyễn Văn Đông gồm ba nhiệm vụ.

Thứ nhất, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên HĐTV; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và chủ động tham gia ý kiến vì lợi ích chung của Tập đoàn.

Thứ hai, đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách gồm pháp chế, kế hoạch và phát triển sản phẩm mới, ông Nguyễn Văn Đông sẽ tập trung nghiên cứu, cùng tập thể lãnh đạo bám sát thực tiễn sản xuất kinh doanh; góp phần hoàn thiện cơ chế quản trị, nâng cao chất lượng công tác kế hoạch và thúc đẩy phát triển các sản phẩm mới có giá trị gia tăng, khả năng thương mại hóa, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng của Tập đoàn.

Thứ ba, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các ban chuyên môn và đơn vị thành viên; sâu sát cơ sở, lắng nghe thực tiễn, cùng xây dựng Tập đoàn ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững.

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Vinachem và địa phương tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông được bổ nhiệm Thành viên HĐTV Tập đoàn

Tập thể HĐTV Vinachem chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông tại Lễ công bố quyết định bổ nhiệm

Ban Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam trao hoa chúc mừng tân Thành viên HĐTV Vinachem Nguyễn Văn Đông