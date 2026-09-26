Ông Nguyễn Văn Đông được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên Vinachem

Tại trụ sở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Bộ Tài chính vừa tổ chức lễ công bố Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 22/8/2026 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Kiện toàn Hội đồng thành viên Vinachem

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính Phạm Đức Thắng công bố Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 22/8/2026 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, thời hạn 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Văn Đông sinh năm 1982, cử nhân Luật Kinh tế, thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ông là Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao Quyết định cho ông Nguyễn Văn Đông

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông được giao nhiệm vụ mới; đồng thời, chúc mừng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, bổ sung thêm nguồn lực cho Hội đồng thành viên.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu và nhiệm vụ cao hơn. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có vai trò quan trọng trong một lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế, đòi hỏi Tập đoàn phải có những thay đổi mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu giao nhiệm vụ

Thứ trưởng đề nghị Tập đoàn tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Tập đoàn cần xác định rõ tinh thần đổi mới, tăng tốc để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Đối với ông Nguyễn Văn Đông, Thứ trưởng đề nghị trên cương vị Thành viên Hội đồng thành viên cần phát huy kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng cũng lưu ý, trong quá trình đổi mới, những gì đang làm hôm nay dù đã tốt nhưng chưa chắc ngày mai vẫn là tốt nhất. Vì vậy, đội ngũ lãnh đạo Tập đoàn cần thường xuyên rà soát, đổi mới tư duy, tìm kiếm những phương thức hoạt động hiệu quả hơn, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi kỳ vọng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát huy truyền thống, vị trí và vai trò của mình, từng bước nâng cao quy mô, tầm vóc và sức cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế.

Kỳ vọng phát huy kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Phùng Quang Hiệp phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Phùng Quang Hiệp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính đối với Tập đoàn; đồng thời, chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV Phùng Quang Hiệp cho biết, ông Nguyễn Văn Đông có quá trình công tác lâu năm trong ngành hóa chất, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các đơn vị sản xuất trực tiếp, cơ quan Tập đoàn và doanh nghiệp thành viên. Quá trình công tác đã giúp ông Nguyễn Văn Đông tích lũy kinh nghiệm trong công tác tham mưu, quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Ông Phùng Quang Hiệp tin tưởng, trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Đông phát huy kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn tham gia xây dựng các quyết sách phù hợp, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Theo ông Phùng Quang Hiệp, việc kiện toàn Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy kiểm soát là điều kiện quan trọng để Tập đoàn tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Phùng Quang Hiệp tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông trên cương vị mới

Chủ tịch HĐTV Vinachem nhấn mạnh tinh thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo là yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh chung của toàn Tập đoàn. Mỗi cán bộ cần phát huy kinh nghiệm, thế mạnh của mình, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục đổi mới phương thức phát triển, tăng cường liên kết giữa các đơn vị, hướng tới hình thành các cụm sản phẩm, cụm ngành có tính liên kết, nâng cao giá trị và hiệu quả chuỗi sản xuất.

Chủ tịch Phùng Quang Hiệp chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông trên cương vị mới và tin tưởng ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo, người lao động Tập đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng Vinachem ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Văn Đông, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Đông bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng, giao giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đồng thời, nhận thức sâu sắc đây là vinh dự lớn và trách nhiệm cao đối với cá nhân ông.

Ông Nguyễn Văn Đông trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đã tin tưởng, giao nhiệm vụ; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các lãnh đạo và tập thể cán bộ, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Đông khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất, cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; chủ động nghiên cứu, đổi mới tư duy, tham gia ý kiến khách quan, có chất lượng, vì lợi ích chung của Tập đoàn.

Lãnh đạo Bộ tài chính và Hội đồng thành viên tập đoàn tặng hoa chúc mừng chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông trên cương vị mới

Đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách, trong đó có công tác pháp chế, công tác kế hoạch và phát triển sản phẩm mới, ông Nguyễn Văn Đông cho biết sẽ bám sát thực tiễn sản xuất, yêu cầu của thị trường, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn nâng cao chất lượng công tác quản trị, kế hoạch và thúc đẩy phát triển các sản phẩm mới có giá trị gia tăng, khả năng thương mại hóa.

Ông cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các ban chuyên môn và các đơn vị thành viên; sâu sát cơ sở, lắng nghe thực tiễn, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, cùng tập thể xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.