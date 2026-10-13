Ông Nguyễn Tuấn Phong làm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên trao quyết định cho ông Nguyễn Tuấn Phong. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

Ngày 13/10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Khuê, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Phong, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 13/10/2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc mong muốn ông Nguyễn Tuấn Phong trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhanh chóng tiếp cận công việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của Đảng thông qua công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Ông Phạm Quang Ngọc cũng yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện để ông Nguyễn Tuấn Phong tiếp cận công việc, phát huy được năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tuấn Phong cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ, trọng trách mới; đồng thời khẳng định sẽ chủ động nắm bắt ngay công việc, sâu sát cơ sở, trách nhiệm, tận tâm, tận tụy, tâm huyết, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung tham mưu thực hiện tốt, thực chất, hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao.

Qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ, bứt phá, bền vững của tỉnh Hưng Yên trong kỷ nguyên mới.