Ngày 19/11, Trung tâm Internet Việt Nam thông tin việc ông Nguyễn Trường Giang, quyền Giám đốc VNNIC, vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm.

Ông Nguyễn Trường Giang sinh năm 1979 tại Ninh Bình (Hà Nam cũ), có 23 năm công tác tại VNNIC. Trong thời gian này, ông kinh qua nhiều vị trí, từ chuyên viên quản trị, vận hành đến các vị trí quản lý, nghiên cứu và phát triển.

Ông có kinh nghiệm trong nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, quản lý và phát triển các hệ thống mạng, dịch vụ Internet cũng như các hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Ông cũng có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển, bảo đảm an toàn Internet Việt Nam, đồng thời tham gia xây dựng và phát triển cộng đồng kỹ thuật, công nghệ trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang. Ảnh: MST.

Năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), phụ trách mảng kỹ thuật công nghệ, quản lý, vận hành, phát triển các hệ thống Internet quan trọng quốc gia (Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX, hệ thống DNS quốc gia), các hệ thống dịch vụ, an toàn an ninh của VNNIC.

Đến năm 2025, ông được bổ nhiệm giữ vị trí Quyền Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc VNNIC Nguyễn Trường Giang cho rằng Internet ngày càng khẳng định vai trò là hạ tầng thiết yếu, nền tảng cho phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bối cảnh mới đòi hỏi Trung tâm phải chủ động đổi mới, làm chủ công nghệ, mở rộng không gian phát triển và tạo ra những giá trị mới.

Trên cương vị mới, ông Nguyễn Trường Giang xác định 3 định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, đổi mới mô hình quản trị, xây dựng VNNIC hiện đại, chuyên nghiệp, tự chủ và hiệu quả.

Thứ hai, lấy khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Thứ ba, bảo đảm an toàn, ổn định hạ tầng Internet quốc gia, phát triển tài nguyên Internet, nâng cao vai trò và vị thế của VNNIC cũng như Internet Việt Nam.

Nhấn mạnh vai trò của sức mạnh tập thể, ông Giang cho rằng người đứng đầu cần biết tập hợp, tin tưởng, trọng dụng nhân tài và phát huy trí tuệ chung. Tân Giám đốc VNNIC cam kết giữ tinh thần cầu thị, tận tâm, công tâm, dám nghĩ, dám làm, đổi mới và chịu trách nhiệm, cùng tập thể xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển.