Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; các lãnh đạo, chuyên viên các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Về phía Tòa án nhân dân Tối cao có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; ông Lê Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam, có Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; các Chi ủy viên Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; cùng các đảng viên Chi bộ làm việc tại Trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Cùng dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, bà Trần Vân Anh, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Bà Trần Vân Anh, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương công bố Quyết định.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đã quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân Tối cao tham gia Chi ủy và giữ chức Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Trí Tuệ bày tỏ vinh dự khi được giao trọng trách Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương cho biết, đây là sự kiện quan trọng đối với Chi bộ và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với công tác cán bộ và yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Ông Nguyễn Phi Long khẳng định, trong những năm qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã không ngừng củng cố tổ chức, phát triển đội ngũ, khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các luật sư, các Đoàn Luật sư trên cả nước; tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, cải cách tư pháp, trợ giúp pháp lý và bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Kể từ khi thành lập (2009), Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã khẳng định vai trò là tổ chức xã hội - nghề nghiệp thống nhất, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với giới luật sư. Từ khoảng 5.300 luật sư ban đầu, đội ngũ cả nước nay đã lên tới hơn 23.400 người (tăng hơn 7.000 luật sư trong nhiệm kỳ III). Vượt qua nhiều thách thức trong nhiệm kỳ III (2021–2026), Liên đoàn đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Phi Long, nhiệm vụ đặt ra đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn, nhất là yêu cầu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Giao nhiệm vụ tại Hội nghị, ông Nguyễn Phi Long đề nghị ông Nguyễn Trí Tuệ cùng Chi ủy Chi bộ, Thường trực và Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và chuẩn bị tốt các nhiệm vụ chính trị trước mắt.

Thứ hai, chăm lo xây dựng Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ luật sư đủ về số lượng, mạnh về chất lượng.

Thứ tư, phát huy vai trò của luật sư trong xây dựng, thi hành pháp luật và cải cách tư pháp.

Ông Nguyễn Phi Long cho biết Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương sẽ luôn quan tâm, theo dõi sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Chi bộ và Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Trí Tuệ, tân Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Trí Tuệ bày tỏ sự vinh dự khi được giao trọng trách Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

"Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân tôi mà còn là trách nhiệm chính trị rất lớn, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực, tận tâm và trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao", tân Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam chia sẻ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương giao, ông Tuệ mong muốn cùng tập thể Chi ủy và toàn thể đảng viên tập trung vào một số định hướng công tác trọng tâm như: Tiếp tục xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, định hướng để Liên đoàn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quan tâm xây dựng đội ngũ luật sư Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm và ý thức phụng sự công lý. Đặc biệt quan tâm xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể.

Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa công tác xây dựng Đảng với hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp của Liên đoàn.

Ông Nguyễn Trí Tuệ cũng cho biết sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, đảng viên; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Chi bộ; không ngừng học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Bên cạnh đó cùng tập thể Chi ủy thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc và sự tiến bộ của tập thể làm thước đo trách nhiệm của người đứng đầu.

Tân Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Liên đoàn Luật sư Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng là tổ chức đại diện, tập hợp, đoàn kết đội ngũ luật sư cả nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được thay mặt cho Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao đến dự lễ công bố và trao Quyết định cho ông Nguyễn Trí Tuệ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được thay mặt cho Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao đến dự lễ công bố và trao Quyết định cho ông Nguyễn Trí Tuệ – Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân Tối cao vinh dự được cấp có thẩm quyền chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Quảng tin tưởng với kinh nghiệm hơn 30 năm công tác từ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đến Tòa án nhân dân Tối cao, ông Nguyễn Trí Tuệ sẽ xử lý tốt các mối quan hệ phối hợp giữa Liên đoàn Luật sư với Tòa án nhân dân Tối cao và các cơ quan Trung ương, địa phương. Đồng thời, hy vọng với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chi bộ và cá nhân ông Nguyễn Trí Tuệ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt là tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đã chỉ định ông Nguyễn Trí Tuệ tham gia Chi ủy và giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030. Luật sư Thịnh cho biết, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và hứa sẽ sát cánh cùng ông Nguyễn Trí Tuệ để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ông Nguyễn Trí Tuệ sinh ngày 28/9/1963.

Quê quán: tỉnh Bắc Ninh.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp