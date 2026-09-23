Ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế
Theo Quyết định số 1833/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng.
Ngày 23/9, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1833/QĐ-TTg về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.
Theo Quyết định số 1833/QĐ-TTg, ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (23/9/2026).
Ông Nguyễn Tri Thức sinh ngày 16/9/1973, quê quán: xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (cũ). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Nội khoa; Bác sỹ chuyên khoa II; Cử nhân tiếng Anh.
Ông từng làm Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội Khóa XV.
Ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 6/2024./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ong-nguyen-tri-thuc-thoi-giu-chuc-thu-truong-bo-y-te-post1138016.vnp