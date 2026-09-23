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Ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Theo Quyết định số 1833/QĐ-TTg của Thủ tướng, ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng.

Chuyên trang Công Lý & Xã Hội - Báo Công Lý
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Ông Nguyễn Tri Thức

Ông Nguyễn Tri Thức

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 1833/QĐ-TTg ngày 23/9/2026 về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Tri Thức.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (23/9/2026).

Ông Nguyễn Tri Thức sinh ngày 16/9/1973, quê quán: xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (cũ). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nội khoa; Bác sĩ chuyên khoa II; Cử nhân tiếng Anh.

Ông từng làm Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Ông Nguyễn Tri Thức được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 6/2024.

PV

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/ong-nguyen-tri-thuc-thoi-giu-chuc-thu-truong-bo-y-te-540528.html