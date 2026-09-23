Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1833/QĐ-TTg ngày 23/9 của Thủ tướng Chính phủ về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Tri Thức.

Theo đó, ông Nguyễn Tri Thức được thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế theo nguyện vọng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký-23/9.

Ông Nguyễn Tri Thức sinh năm 1973, quê xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (cũ). Ông là tiến sĩ nội khoa, bác sĩ chuyên khoa II.

Ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ ngày ﻿23/9.

Trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 6/2024, ông Nguyễn Tri Thức từng làm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Ông cũng là đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Ở vai trò Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Tri Thức được phân công trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chăm sóc bà mẹ và trẻ em; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong y tế; tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, sinh phẩm; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế; hoạt động hợp tác quốc tế về y tế; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành y tế; công tác thanh niên ngành y tế và tham gia chỉ đạo công tác pháp chế.

Ông Thức cũng được phân công theo dõi, chỉ đạo 21 đơn vị trực thuộc bộ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.

Như vậy, với việc ông Thức thôi chức Thứ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ Y tế hiện nay gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 4 thứ trưởng: Ông Vũ Mạnh Hà, ông Đỗ Xuân Tuyên, ông Lê Đức Luận và bà Nguyễn Thị Liên Hương.