Ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế
Ông Nguyễn Tri Thức được Thủ tướng cho thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.
Ngày 23-9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1833/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Tri Thức.
Theo quyết định, ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng.
Ông Nguyễn Tri Thức sinh ngày 16-9-1973, quê ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (cũ). Ông từng làm Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội Khóa XV.
Ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 6-2024.
Lãnh đạo Bộ Y tế hiện nay bao gồm: Bộ trưởng Đào Hồng Lan và các Thứ trưởng: Vũ Mạnh Hà (Thứ trưởng Thường trực), Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ong-nguyen-tri-thuc-thoi-giu-chuc-thu-truong-bo-y-te-post600014.html