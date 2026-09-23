Ông Nguyễn Tri Thức

Theo Quyết định số 1833/QĐ-TTg, ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Tri Thức sinh ngày 16-9-1973, quê quán tỉnh Bình Định (trước đây), nay là tỉnh Gia Lai. Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nội khoa, Bác sĩ chuyên khoa II, Cử nhân tiếng Anh.

Ông Nguyễn Tri Thức từng là Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Chợ Rẫy (năm 2006 - 2014); đảm nhiệm các vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch; Trưởng Khoa Điều trị Rối loạn nhịp; Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ; Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (Bộ Y tế) từ ngày 1-11-2019. Đồng thời, ông Nguyễn Tri Thức còn là Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Tri Thức đã đạt nhiều danh hiệu, phần thưởng, như: Thầy thuốc ưu tú (năm 2017), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2012), Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc (năm 2007), Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam (năm 2011)…

Ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 6-2024.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.