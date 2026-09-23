Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định 1833 của Thủ tướng Chính phủ về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Tri Thức.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/9.

Ông Nguyễn Tri Thức. (Ảnh: Phạm Thắng)

Ông Nguyễn Tri Thức sinh năm 1973, quê quán tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Nội khoa, Bác sĩ chuyên khoa II, Cử nhân tiếng Anh.

Là cán bộ có nhiều năm gắn bó với ngành y tế, ông Nguyễn Tri Thức có thời gian dài gắn với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Tại đây, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó trưởng Khoa Nội tim mạch, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Điều trị rối loạn nhịp.

Có thời gian, ông Thức kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh tại Campuchia, tham gia thúc đẩy hợp tác chuyên môn y tế giữa hai nước.

Tháng 10/2019, ông Nguyễn Tri Thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến cuối tháng 6/2024, ông Nguyễn Tri Thức được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và đảm nhiệm cương vị đó cho đến nay, trong đó có một thời gian ông làm Thứ trưởng kiêm điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy.