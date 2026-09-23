Ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế
Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định của Thủ tướng về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.
Theo quyết định, ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (23/9).
Ông Nguyễn Tri Thức sinh ngày 16/9/1973, quê quán xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (cũ); trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn là tiến sĩ Nội khoa, bác sĩ chuyên khoa II, cử nhân tiếng Anh. Ông từng làm Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM); đại biểu Quốc hội khóa 15.
Ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 6/2024.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-nguyen-tri-thuc-thoi-giu-chuc-thu-truong-bo-y-te-2558200.html