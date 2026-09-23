Ông Nguyễn Tri Thức thôi chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1833 của Thủ tướng về việc ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo quyết định, Thủ tướng đồng ý để ông Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/9/2026.

Ông Nguyễn Tri Thức (Ảnh Dân trí).

Ông Nguyễn Tri Thức sinh năm 1973, quê Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ Tiến sĩ Nội khoa, Bác sĩ chuyên khoa 2 và Cử nhân tiếng Anh.

Phần lớn quá trình công tác của ông Nguyễn Tri Thức gắn với Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM). Tại đây, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý như Phó trưởng Khoa Nội tim mạch, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Trưởng khoa Điều trị rối loạn nhịp.

Có thời gian, ông Nguyễn Tri Thức kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh tại Campuchia, tham gia phát triển hoạt động hợp tác chuyên môn giữa hai nước.

Tháng 10/2019, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong thời gian giữ cương vị này, ông tiếp tục hoạt động chuyên môn và đến năm 2021 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Y, chuyên ngành Nội khoa.

Cuối tháng 6/2024, ông Nguyễn Tri Thức được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Trong thời gian công tác tại Bộ Y tế, ông có thời điểm được giao kiêm nhiệm điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông Nguyễn Tri Thức cũng là đại biểu Quốc hội khóa 15.