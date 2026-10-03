Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn ký ngày 3/10, ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kể từ ngày 5/10/2026 theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi thôi giữ các chức vụ trên, ông Thanh chuyển công tác đến Báo Văn nghệ, cơ quan trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ ngày 5/10.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Tiến Thanh trong việc bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các công việc đang giải quyết, tài chính, tài sản cùng những quyền và nghĩa vụ liên quan cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ.

Tiền lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách khác đối với ông Thanh tiếp tục được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước đó, tháng 4/2024, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh, khi đó là Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.

Như vậy, ông Nguyễn Tiến Thanh kết thúc hơn 2 năm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và chuyển công tác về Báo Văn nghệ từ ngày 5/10/2026.