Ông Nguyễn Tiến Phẩm làm Chủ tịch Hội Đông y phường Vĩnh Tế

Ban Chấp hành Hội Đông y phường Vĩnh Tế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 25/9, Đại hội đại biểu Hội Đông y phường Vĩnh Tế lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã quyết nghị bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 ủy viên. Đại hội bầu ông Nguyễn Tiến Phẩm làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhiệm kỳ 2026 - 3031, Hội Đông y phường Vĩnh Tế phấn đấu có 100% cán bộ, hội viên được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn do hội đông y tỉnh An Giang tổ chức; 100% chi hội được kiểm tra, giám sát; thành lập thêm 1 chi hội đông y khóm mỗi năm (5 chi hội/nhiệm kỳ); phát triển 10% hội viên/nhiệm kỳ (6 hội viên/ nhiệm kỳ)...

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Đông y phường Vĩnh Tế đã khám bệnh 34.131 lượt người, bốc thuốc cho 28.963 người, sưu tầm 10.700kg dược liệu… góp phần chăm sóc tốt sức khỏe Nhân dân.