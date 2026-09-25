Ông Nguyễn Tiến Phẩm làm Chủ tịch Hội Đông y phường Vĩnh Tế
Đại hội Hội Đông y phường Vĩnh Tế (An Giang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thống nhất bầu ông Nguyễn Tiến Phẩm làm Chủ tịch Hội. Hội đặt mục tiêu thành lập thêm 1 chi hội đông y khóm mỗi năm; phát triển 10% hội viên trong nhiệm kỳ.
Ngày 25/9, Đại hội đại biểu Hội Đông y phường Vĩnh Tế lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã quyết nghị bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 ủy viên. Đại hội bầu ông Nguyễn Tiến Phẩm làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nhiệm kỳ 2026 - 3031, Hội Đông y phường Vĩnh Tế phấn đấu có 100% cán bộ, hội viên được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn do hội đông y tỉnh An Giang tổ chức; 100% chi hội được kiểm tra, giám sát; thành lập thêm 1 chi hội đông y khóm mỗi năm (5 chi hội/nhiệm kỳ); phát triển 10% hội viên/nhiệm kỳ (6 hội viên/ nhiệm kỳ)...
Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Đông y phường Vĩnh Tế đã khám bệnh 34.131 lượt người, bốc thuốc cho 28.963 người, sưu tầm 10.700kg dược liệu… góp phần chăm sóc tốt sức khỏe Nhân dân.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ong-nguyen-tien-pham-lam-chu-tich-hoi-dong-y-phuong-vinh-te-a497934.html