Ông Nguyễn Thúc Phước Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Liên Hương

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Trường Sa do được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bố trí công tác khác theo Quyết định số 2073-QĐ/TU ngày 9/11/2026. Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết miễn nhiệm theo quy định.

Đồng thời, HĐND xã tiến hành bầu Chủ tịch UBND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trước đó, theo Quyết định số 2074-QĐ/TU ngày 9/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thúc Phước Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Bình được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Liên Hương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Toàn cảnh kỳ họp

HĐND xã đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND xã. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kết quả, đồng chí Nguyễn Thúc Phước Hải nhận được 100% số phiếu của đại biểu tham gia bỏ phiếu, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Liên Hương khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Trần Sinh Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Sinh Toàn tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thúc Phước Hải cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu HĐND xã. Đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể UBND xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy Liên Hương phát triển.

Ông Nguyễn Thúc Phước Hải, Chủ tịch UBND xã Liên Hương phát biểu nhận nhiệm vụ

Dịp này, HĐND xã, Thường trực Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và đồng chí Nguyễn Thúc Phước Hải đã tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Trường Sa hoàn thành nhiệm vụ và thành công trên cương vị công tác mới.