Chiều 25/11 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, giữ chức Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia; điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) có khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao quyết định cho ông Nguyễn Thiện Nghĩa. Ảnh: MST.

Bộ trưởng đề nghị ông Nguyễn Thiện Nghĩa cùng tập thể Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia khẩn trương rà soát, thống kê các nhiệm vụ, xác định thứ tự ưu tiên, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai dứt điểm từng việc; tập trung vào nghiên cứu, tham mưu chính sách, phát triển hạ tầng và dữ liệu AI, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Luật Trí tuệ nhân tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ nói sang làm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo.

Đối với công tác hợp tác quốc tế, Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả đơn vị đạt được thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Hoàng Giang sẽ tiếp tục phát huy năng lực, khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất đạo đức, cùng tập thể đơn vị mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ.

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa có 11 năm được đào tạo từ đại học đến tiến sĩ tại CHLB Đức trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sau khi về nước, ông từng công tác tại Đại học Trà Vinh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

Sau đó, ông làm việc tại Bộ Thông tin và Truyền thông, rồi Bộ Khoa học và Công nghệ, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ, như Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (tháng 7/2024).

Sau đó, ông đảm nhiệm vị trí Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ KH&CN, trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.