Ông Nguyễn Thiện Nghĩa có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa có 11 năm được đào tạo từ đại học đến tiến sĩ tại CHLB Đức trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sau khi về nước, ông từng công tác tại Đại học Trà Vinh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

Sau đó, ông làm việc tại Bộ Thông tin và Truyền thông, rồi Bộ Khoa học và Công nghệ, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ, như Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (tháng 7/2024).

Sau đó, ông đảm nhiệm vị trí Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao quyết định cho ông Nguyễn Thiện Nghĩa. Ảnh: MST.

Tại lễ công bố, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) có khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

Bộ trưởng đề nghị ông Nguyễn Thiện Nghĩa cùng tập thể Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia khẩn trương rà soát, thống kê các nhiệm vụ, xác định thứ tự ưu tiên, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai dứt điểm từng việc.

Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu tập trung vào nghiên cứu, tham mưu chính sách, phát triển hạ tầng và dữ liệu AI, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Luật Trí tuệ nhân tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cũng trong chiều nay, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.