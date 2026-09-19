Ông Nguyễn Thế Mạnh làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Chiều 19/9, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 7, xem xét, quyết định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Vương Quốc Tuấn và bầu Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Mạnh (phải). Ảnh: Nhân Dân.

Ông Nguyễn Thế Mạnh giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên thay ông Vương Quốc Tuấn đã được Bộ Chính trị điều động, phân công công tác khác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Mạnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh đây là niềm vinh dự, là trách nhiệm lớn trước Đảng, Nhà nước và nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Trên cương vị mới, ông Nguyễn Thế Mạnh khẳng định sẽ cùng tập thể UBND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, tận tâm, tận lực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp, hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trước đó, ngày 18/9, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Mạnh 54 tuổi, quê Hưng Yên; trình độ thạc sĩ Kinh tế. Xuất thân từ cán bộ Thanh tra Bộ Tài chính, ông Mạnh sau đó trải qua nhiều vị trí như Phó phòng, Trưởng phòng, Phó chánh Thanh tra Bộ Tài chính; Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Ông làm Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương từ tháng 3/2025.