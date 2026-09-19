Ông Nguyễn Thế Mạnh được giới thiệu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên chiều nay tổ chức hội nghị xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ. Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung về công tác cán bộ theo thông báo của Trung ương, bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chủ trì hội nghị

Thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thế Mạnh được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, ông Mạnh cũng được giới thiệu để HĐND tỉnh Thái Nguyên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Các đại biểu đã thực hiện quy trình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định.

Đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị có ý kiến về việc thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 để điều động, phân công công tác khác.

Các đại biểu thực hiện quy trình bỏ phiếu giới thiệu để HĐND tỉnh bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031

Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh yêu cầu thực hiện công tác cán bộ bảo đảm đúng quy trình, quy định, góp phần duy trì sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, liên tục của cấp ủy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh nhận nhiệm vụ mới tại địa phương, đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Mạnh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt công việc, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo tỉnh, cùng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh ngày 24/7/1972, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông là thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng. Ông từng kinh qua các vị trí công tác như Phó chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.