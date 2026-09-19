Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Trước đó, ngày 18/9/2026, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công công tác khác đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Vương Quốc Tuấn và bầu ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Mạnh cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên.

Trên cương vị người đứng đầu UBND tỉnh, ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết sẽ cùng tập thể UBND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp và hạ tầng chiến lược, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; củng cố hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi; từng bước xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Thế Mạnh cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ; đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thế Mạnh bày tỏ tin tưởng Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thành quả của các thế hệ lãnh đạo và khát vọng vươn lên của nhân dân, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô vào năm 2030.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh ngày 24/7/1972

Quê quán: Tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 3/2016: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Từ tháng 7/2020: Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tháng 3/2025: Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 19/9/2026, ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.